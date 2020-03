Ingrassia pages koroona eest džunglisse: olen pigem siin, kui hotellis karantiinis

Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia tõusid nädalavahetusel juba kuuendat korda Mehhiko MM-rallil poodiumi kõrgeimale astmele. See, millal kuuekordsed maailmameistrid järgmine kord aga Toyota Yarise rooli istuvad, on praegu lahtine. Küll on kindel see, kus Ingrassia veedab ootamatu sundpuhkuse.