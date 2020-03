Video ⟩ Eesti võrkpallikoondislane pidi evakuatsioonilaevale jõudmiseks sõitma koguni 1200 kilomeetrit

Prantsusmaa võrkpalli esiliigas Saint-Quentini meeskonnas palliv Saar otsis võimalusi kodumaale tulla läinud reedel ja tegi seda koostöös välisministeeriumiga. Tegemist oli korraliku peavaluga, sest Saksamaale otse sõita ei saanud, kuna Prantsusmaaga on neil piir suletud. «Teisipäeva õhtul hakkasin Prantsusmaalt sõitma ja teekond viis läbi Belgia ja Hollandi Saksamaale. Edasi oli kaks varianti. Kui tuli teade selle laeva kohta, siis oli see kõige parem variant, aga oli õhus ka võimalus sõita läbi Taani Stockholmi, kust juba minna Helsingisse või Turusse ja sealt edasi Tallinna,» rääkis Saar.

Hetkel on Prantsusmaal spordivõistlused peatatud ja see, kas hooaeg jätkub, pole hetkel veel selge. Nõnda läksid lisaks Saarele ka mitmed tema meeskonnakaaslased kodumaale. «Ameerika kutt läks juba pühapäeval ära. Kusjuures läks mängumees klubi jutule, et soovib lepingut lõpetada ja seda palka saamata. Meile öeldi, et katsutakse palka ikka edasi maksta ja võime kodudesse naasta,» selgitas parvlaevale Romantika jõudmiseks 1200 km autosõitu «nautinud» Saar olukorda.