Tokyole ulatatakse üle olümpiatuli

Ei saa ka olümpiamängud ja -tuli koroonaviiruse vastu ja seetõttu toimub Ateenas ajalooline üritus ilma pealtvaatajateta. Kohale on lubatud ainult mõned kohalikud ajakirjanikud ning lisaks reporterid, kes on kohale tulnud koos Jaapani delegatsiooniga.

Olümpiatuli süüdati Kreekas juba nädal tagasi, kuid oma õiget rännakut see tänavu teha ei saanud. Olgugi, et tõrvikut oleks saanud kanda mööda tähtsatest paikadest, kuid see olnuks pealtvaatajateta mõeldamatu.