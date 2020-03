Murepilved hõrenevad? Ragnar Klavani koduklubi plaanib alustada taas ühistreeningutega

Cagliari teatas sotsiaalmeedias, et 23. märtsil koguneb nende esindusmeeskond ja alustab ühistreeningutega. Tulenevalt tervise nõuetele peetakse need väiksemates gruppides.

Praeguse seisuga jätkub Itaalia kõrgliiga kõige varem 3. aprillil, kuid see pole väga reaalne, arvestades praegust olukorda Saapamaal. Numbrid näitavad, et seal on hetkel Euroopas kõige nigelam olukord ja mitmed nimetavad seda koroonaviiruse ohutsooniks.