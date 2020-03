Karantiinis Soome ralliäss: hea, et koroonaviirusega nõnda tõsiselt tegeletakse

19-aastane ralliäss saabus mõned päevad tagasi Mehhikost, kus saavutas kõrge viienda koha. Pärast kodumaale jõudmist teadis noormees, et peab järgmised kaks nädalat kodustes tingimustes veetma.

«Soome riigi soovitusel olen ma 14 päeva kodus karantiinis. Koroonaviirus on tõsine teema ja on hea, et sellega tegeletakse nõnda tõsiselt,» avaldas Rovanperä Soome meediale.