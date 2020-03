Neuville üldseisu üle ei kurda: oman edaspidi paremat stardipositsiooni

Hoolimata nendest muredest oli tal ka jamasid laupäeval, kuid kuidagi suutis ta võita viis kiiruskatset. Parem stardipositsioon ja probleemivaba sõit võib järgnevatel etappidel talle suur edu tuua. Kiirus on Hyundais igatahes olemas ja seda tõestas ka Ott Tänak oma teise kohaga Mehhikost.

«Pärast Mehhikot oleme üldarvestuses kolmandal kohal, mis tähendab, et kõik on korras. Saan järgmistel rallidel ükskõik, kus see ka ei toimuks, parema stardipositsiooni,» selgitas belglane WRC ametlikul veebilehel.

«Muidugi on kahju, et meil need probleemid tekkisid esimesel pikal võistluspäeval ja see paneb meid veelgi enam tööle. Keeruline alla neelata, kuid see käib ralli juurde,» jätkas Neuville.