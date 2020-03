Donald Trump: arutasime Jaapani peaministriga olümpiamängude edasilükkamist

Koroonaviiruse ulatusliku leviku tõttu on kogu maailma spordielu seisma jäänud. Suvise Tokyo olümpia õigeaegne (avatseremoonia on planeeritud 24. juuliks) toimumine näib iga päevaga üha ebatõenäolisem.

Jaapani peaminister Shinzo Abe toonitas paar päeva tagasi, et spordipeo sündmuse toimumine näitaks rahva tugevust. Ta lisas, et sai oma avaldusega toetust ka G7 liidritelt. Tõsi, Abe ei täpsustanud, millal Tokyo mängud täpsemalt algama peaks.

Ta lisas: «Me ei tea, milline on lõplik otsus, aga lepime sellega igal juhul. Olukord on tõesti raske. Nad on mängude korraldamisel teinud imelist tööd. Kogu Jaapan on kõvasti vaeva näinud. Oleme läbi aegade näinud kohutavaid olümpiaehitisi, millega on jäädud hiljaks, aga mitte seal. Jaapan on täielik vastand.»