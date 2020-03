Valgevenes hooaega jätkav Soome hokimängija: president ütles, et saun ja viin on piisav kaitse koroona eest

«Play-off´idega jätkatakse rahulikult peaaegu pideva täismaja publiku ees. See on ilmselt peale Venemaa ainus koht, kus veel spordiga tegeletakse. Midagi pole teistmoodi ka igapäeva elus. Käepigistused, isegi haigustunnustega inimestega, pole kuskile kadunud.»

Hurri lisas, et riigis ei võeta koroonaviirust tõsiselt. Seiskoht on, et Valgevenes moodustavad nakatunud vaid välismaalt tulnud inimesed ja rohkem haigus ei levi. «Eks näis, mis paari nädala jooksul saab,» lisas hokimängija. «Üritan igal juhul terveks jääda.»

Ilta-Sanomatile antud intervjuus kirjeldas Hurri Valgevene riigijuhtide suhtumist: «Mina pole küll kuulnud, et hoki seisma pannakse. Kohapeal pole viirust tuvastatud, nii et kõik nende arvates toimib. Rahaline pool näib tähtsam kui tervis. Valitsuse ja presidendi (Aljaksandr Lukašenka) sõnum on, et viin ja saun on parim ja piisav kaitse koroona eest. Ja väga paljud inimesed usuvad seda.»