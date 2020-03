Nõmme Kalju ukrainlasest mängija Eesti karantiinist kodumaa meediale: suhtume olukorda lõdvemalt kui paljud teised

«Oleme praegu kodusel režiimil, kõigile on jagatud individuaalne programm. Klubipoolne soovitus on võimalikult vähe linnapeal liikuda, et vältida ebavajalikke kontakte. Ausalt öeldes suhtume mõne tiimikaaslasega olukorda lõdvemalt kui paljud teised. Saame kokku, mängime jalgpalli, tennist, jookseme. Ühe koha peal passimine on ära tüüdanud,» tunnistas Homutov.

21-aastane pallur lisas, et üldiselt on olukord Eestis rahulik, kui välja arvata mõni üllatus: «Näiteks 13. märtsil läksin toidupoodi ja riiulid olid praktiliselt tühjad. Arvasime, et see on vaid ühes kohas nii, aga sama pilt valitses ka teistes poodides. Siinsed inimesed ostavad peamiselt hommikusöögihelbeid ja WC-paberit. Üsna paljude ostukorvi mahuvad ka viin ja muud alkohoolsed joogid. Ilmselt ravivad nad ennast nõnda.»