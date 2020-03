Koroonaviirus seab takistusi ka e-spordile

Üldiselt võiks arvata, et praegune olukord maailmas tuleb just e-spordile kasuks, siis tegelikult nii ei ole. Mängijad saavad küll rahulikult edasi harjutada, kuid oma oskusi suurtel areenidel enamasti teha ei saa.

Eesti parim Counter-Strike: Global Offensive mängur Robin «Ropz» Kool osales veebruari lõpus ja märtsi alguses suur turniiril Poolas. Seal pidi ta oma meeskonnaga Mousesports tühjade tribüünide ees võistlema. Edasi on jäänud mitmed võistlused ära ja oskusi saab näidata ainult veebi vahendusel.

Hetkel on kahtluse all ka läbi aegade suurima auhinnafondiga e-spordi võistluse toimumine. Nimelt peaks augusti keskel toimuma Stockholmis mängu Dota 2 rahvusvaheline võistlus, mille auhinnafond küündib koguni 40 miljoni USA dollarini ja osaleb 16 viieliikmelist võistkonda. Võrdluseks oli sel aastal toimunud tennise Austraalia lahtiste meistrivõistluste auhinnafond 41 miljonit, kuid see jagatakse 15 erineva klassi vahel ära.