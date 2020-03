Žalgirise leegionärid lahkuvad Leedust

Žalgirise USA mängumehed Thomas Walkup, KC Rivers, Nigel Hayes ja Zach LeDay on valmis Leedust lahkumiseks, kuigi nad tundsid end seal väga kindlalt. Põhjus nimelt selles, et Ameerika Ühendriik soovitas oma kodanikele kodumaale naasta.

Midagi hullu see Leedu korvpalli suurklubile ei tähenda, sest kohalik korvpalliliiga on tänavu juba lõppenud ja nad kuulutati meistriteks. Küll peaks mingil hetkel jätkuma Euroliiga, kuid ka selleni on veel kõvasti aega.