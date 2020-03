Soome ralliajakirjanik: vaevalt Mäkinen uskus, et üleminekutega nõnda täkkesse paneb

Vaevalt Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen julges uskuda, et tema kolm täiesti uut sõitjat suudavad kohe ennast parimast küljest näidata ja kiiresti rallisid võitma asuda, arvas Soome ralliportaali rallit.fi peatoimetaja Toni Heinonen. Pärast kolme MM-etappi on olukord tõesti selline ja näib, et soomlane tõmbas keerulisest olukorrast kübarast välja jänese.