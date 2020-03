Video ⟩ Ott Tänak: tundus ebareaalne sellest eluga välja tulla

Õnnetus toimus võistluse esimesel täispikal kiiruskatsel ning imekombel ei tähendanud see katkestamist. Auto toodi järvepõhjast välja, Mõlder päästis uppuvast masinast legendi ja M-Spordi mehaanikud said Ford Fiesta RS WRC taas nurruma.

Suurbritannia võistkonna liikmed meenutavad, et ühel hetkel ei saanud nad Tänaku vaheaegu ning eestlased kadusid ekraanilt. Üks insener teadis, et selle koha lähedal on järv, misjärel võttis M-Spordis maad vaikus.