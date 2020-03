Rootsi valitsus aitab raskel ajal sporti kümnete miljonitega

AIPS kirjutab, et meie läänenaabrid on hooaja lõppenuks kuulutanud nii käsipallis, korvpallis kui ka jäähokis. Ainult jääpalli matšid peetakse sel nädalavahetusel kinniste tribüünide ees.

Rootsis väga populaarse jalgpalli hooaeg pidanuks algama aprillis, ent needki matšid lükkuvad edasi. Lisaks on ära jäätud paljud teised spordi- ja rahvaüritused. Tõsi, harrastajate ja noorte tasemel mingi tegevus toimub. Endiselt on avatud algkoolid ning paljud lapsed saavad treeningutega jätkata, eriti need, kes toimetavad õues.