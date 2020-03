Saksamaa medalilootus keeldus Tokyo OMil võistlemast

Tokyo mängud peaksid toimuma 24. juulist 9. augustini, kuid koroonaviiruse tõttu võib võistlust kas edasi lükata või koguni ära jätta. Viimasel ajal on paljud tippsportlased andnud mõista, et algselt planeeritud ajal oleks vale OMi pidada.

30-aastane Hartung on ka Saksamaa sportlaste ühenduse president ning sõnas, et võttis otsuse vastu üksi. Praegu kodus karantiinis olev mees lisas, et talle on väga oluline anda oma panus kriisi võimalikult kiireks lõpuks.