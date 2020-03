Suusatšempion Bolšunov varus lund suusarajaks, mis elab üle 20 plusskraadi ja päikese

Venelane andis pärast triumfi kodumaa meediale pika intervjuu, kus rääkis, et pakib lund saepuru sisse. Kui kätte tuleb suvi, teeb ta koduaeda ringikujulise raja ja treenib lumel.

Mõistagi küsis ajakirjanik seepeale, kas lumi suvel mitte kohe ära ei sula? «Meil on üks trikk: rada tuleb soolata. Siis kestab see kauem ning näiteks mullu elas see üle 20 plusskraadi ja päikese. Panime raja lõunal maha ja sain õhtuni sõita.