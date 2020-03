Lappi auto mahapõlemise põhjus ei selgu ilmselt kunagi

Mahapõlenud auto jõudis selle nädala lõpus M-Spordi Põhja-Inglismaal asuvasse peakorterisse ning võistkonnapealiku Richard Milleneri sõnul on uurimine alanud, vahendab ralliportaal Dirtfish.

Lappi auto läks põlema El Chocolate katse teisel läbimisel ning inglase sõnul on M-Sport korduvalt vaadanud soomlase pardakaamerat sellelt mõõduvõtult. «Tundub, et tulekahju võis alata auto esiosast, sest nägime kapoti all leeke.