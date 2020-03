Kultuuriministeerium: me ei ole andnud tennisekeskustele välisväljakutel trennide tegemiseks eriluba

Eile teatas Tallinki Tennisekeskus, et esmaspäevast on välisväljakud avatud iga päev kell 9 – 19. «Maja on suletud, riietusruume ja WC-d kasutada ei saa. Haigustunnuste korral mängima tulla ei tohi, järgige Terviseameti soovitusi,» oli tennisekeskuse Facebooki lehel kirjas.

Kultuuriministeerium saatis täna välja pressiteate, milles lükkas ümber kuulduse, nagu oleks tennisekeskustel eriolukorra ajal väljakute avamiseks eriluba: «Kultuuriministeerium kinnitab, et klubid ja treenerid ei tohi initsieerida tegevusi, mis toovad inimesi kokku ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka välisrajatistel.»

Lisaks andis Kultuuriministeerium teada, millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud:

«Vabas õhus asuvatele spordirajatistele ei ole keeldu rakendatud ning need on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki Terviseameti soovitusi. Samuti peab rajatise haldaja tagama, et seal toimuvad tegevused ei lähe vastuollu kehtestatud piirangutega.