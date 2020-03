SVT: Rootsi parim murdmaasuusataja vahetab ala

Samas on SVT allikad öelnud, et Nilssonil on tõsine plaan murdmaasuusatamine palju populaarsema laskesuusatamise vastu vahetada.

Nilsson on Rootsi viimaste aastate parim ning läbi aegade üks edukamaid murdmaasuusatajaid. Olümpiamängudelt on tal ette näidata üks kuld-, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Lisaks on tal seitse MM-medalit, millest kaks kuldsed. MK-sarjas on ta individuaalselt poodiumile jõudnud 41 osavõistlusel.