Käsipallileegion: karantiin, teadmatus ja pooleli jäänud hooajad

Saksamaal pole veel kaotatud lootust hooaeg lõpetada ning profiliigade tänane plaan on põhiturniiriga jätkata 23. aprillil. Bundesligas paikneb Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf 27 vooru järel neljandal kohal. 2. Bundesligas mehitavad eestlaste koduklubid kaks viimast astet, Karl Toom ja TV Emsdetten on kogunud 15 punkti ning Karl Roosna ja HSG Krefeld vaid kaks.

Aprilli alguses toimuma pidanud karikavõistluste finaalturniir on hetkeseisuga tõstetud 26.-27. juunile. Patrail ja Hannover-Burgdorf läheks poolfinaalis vastamisi MT Melsungeniga, teise finalisti selgitaksid TBV Lemgo Lippe ja THW Kiel. Hamburgis toimuval Final Four nädalalõpul selgitatakse ka amatööride karikavõitja, kus Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden kohtuvad poolfinaalis SG OSF Berliniga.

Kolm vooru enne Rumeenia kõrgliiga põhiturniiri lõppu asuvad Martin Johannson ja Bukaresti Steaua kuuendal kohal, olles kindlustanud pääsu veerandfinaali. «Hetkel on liiga aprilli lõpuni peatatud. Isiklikult usun, et föderatsiooni õhkõrn lootus jätkata ei täitu. Pandeemia ei möödu nii kiirelt, nagu me sooviks,» sõnas Eesti koondise kapten.

«Hoian end Bukarestis isoleerituna ja nii peaks kõik täna tegema. Saan aru, et püsimatutele tüüpidele on see korralik väljakutse, kuid meie tervis on tähtsam! Kõik peaksid valitsuste ja teadlaste soovitusi väga tõsiselt võtta. Praktiseerige sotsiaalset distantseerimist ja tegelege iseendaga. Hoidkem end, et hoida teisi ja panna viiruse levikule lõpp!» soovitas Johannson.