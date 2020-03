ROKi president: olümpia ärajätmine ei aitaks kedagi

Kas olümpiamängud algavad planeeritud ajal ehk 24. juulil või lükkuvad edasi, selgub nelja nädala pärast. Sellise tähtaja seadis ROK endale kriisikoosolekul. Küll on aga selga, et mänge ära ei jäeta.

«Alustasime täna üksikasjalisi läbirääkimisi kõigi huvitatud osapooltega, et vormistada meiepoolne hinnang ülemaailmsele terviseolukorrale ja selle mõjule olümpiamängudele, sealhulgas edasilükkamise variandile. Me töötame väga kõvasti ja oleme kindlad, et saame need arutelud järgmise nelja nädala jooksul lõpule viia,» jätkas ta.