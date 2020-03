ROKi liige: Tokyo olümpia lükatakse edasi

Endine Maailma antidopinguagentuuri juht lisas, et usutavasti peetakse suveolümpia hoopis järgmise aasta suvel ning edasi lükkamise detailid selguvad järgmise nelja nädala jooksul.

Poundi teade pole põrmugi üllatav, kuna koroonakriisi tõttu on paljud sportlased ja alaliidud kutsunud ROKi üles kuulama mõistuse häält ning olümpia kas ära jätma või edasi nihutama.

ROKi juht Thomas Bach ütles eile , et olümpia tühistamine pole võimalus ning ta otsustab järgmisel neljal nädalal, kas Tokyo mängud algavad 24. juulil ehk nii nagu planeeritud või mitte.

Täna selgus, et kui Tokyo oleks pidanud õigel ajal toimuma, poleks Kanada oma sportlasi Jaapanisse saatnud. Sarnase teate edestasid ka austraallased, kuid nende sõnavõtt polnud sedavõrd otsekohene.

Tegemist on esimese korraga, kui olümpiamängud on edasi lükatud. Tõsi, kolm korda on mängud ära jäetud, seda 1916., 1940. ja 1944. aastal. Põhjusteks mõistagi maailmasõjad.