Esapekka Lappi: õnnetusi põdema jäädes lõppeks rallisõitja karjäär

Viimasel MM-rallil Mehhikos elas Lappi koos kaardilugeja Janne Fermiga üle ehmatava olukorra: nende Ford süttis ning põles mõne minutiga maatasa.

«Praegu pole tunne võrreldes võistluse lõpuga muutunud. See tekitas veidi paanikat,» arutles 29-aastane rallisõitja. «Olukorda videost üle vaadates mõtlesin, et võib-olla olnuks targem auto kiiremini pealtvaatajatest eemale toimetada ja seisma jätta, sest masin pumpas õli pidevalt peale. Aga tagantjärgi ongi lihtne analüüsida. Janne jäi mina jäime terveks, nii et suurt draamat polnud. Asi oli tõsine, aga ma pole šokis.»

Lappi-Fermiga juhtunu oli tänavu WRC-sarjas juba teine väga ohtlik juhtum. Mäletatavasti sõitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja Monte Carlos väga suurelt kiiruselt teelt välja. Õnneks pääsesid mõlemal puhul ekipaažid eelkõige ehmatusega.

«Teame, et iga kord, kui rooli hüppame, siis võtame teatud riski. Peame mõistma, et kui täiskiiruselt rajalt välja lennatakse ja järsult seisma jäädakse, siis teeb see haiget. Õnneks oli Tänakul ja Järveojal vaba ruumi, mis tegi juhtunut veidi paremaks,» selgitas Lappi. «Kui tulevikus selliseid asju põdema jääda, tähendaks see karjääri lõppu. Kiirused lähevad pidevalt kõrgemaks, kuid õnneks paraneb ka turvalisus.»

Soomlasega tuli juttu ja rõõmsamatel teemadel. Rallisõbrad teavad, et Lappi pole suu peale kukkunud ning rõõmustab vaatajaid sageli humoorikate väljaütlemistega. Tema enda sõnutsi poleks teistmoodi võimalik.