Heiki Nabi olümpia ärajäämisest: kogu töö sai nullitud

Nagu ka kõik teised, sai Nabi olümpiamängude edasilükkumisest teada täna. Tegemist polnud just parima uudisega. «Valmistusin ikkagi selleks aastaks. Kahjuks nõudis olukord sääraseid otsuseid ja nüüd pean kindlasti tehtud plaanid ümber seadma,» alustas Hiiumaalt pärit Nabi. «Muidugi tegin juba ka eelmise aasta lõpus treeninguid selle nimel, et olla tänavu parimas vormis, kuid nüüd sai kõik nullitud. Eks ta üks tagasilöök ole.»

Olümpiamängude korraldajad ootasid küll kaua, kuid nähes, et maailmas olukord ei parane, langetati raske otsus. Kindlasti saanuks kuidagi mängud peetud, ent see poleks Nabi arvates olnud mõistlik: «Eks korraldajad nägid, et tegelikult on OM-i üsna ohtlik korraldada, poolikut pidu olnuks ka imelik teha. Positiivne, et vähemalt otsus nõnda vara tehti, sest hullem olnuks, kui infoga tulduks lagedale mais või juuni alguses.»