Olümpiamängude edasilükkamine lööb sassi ka teiste suurvõistluste kalendri

Kindel on, et Tokyo mängud ei toimu tänavuse aastanumbri sees ning need peetakse hiljemalt järgmise aasta suvel. Kergejõustiku MM peaks esialgse plaani järgi USA-s Oregonis peetama 2021 augusti alguses (6.-15.). Halvimal juhul kattuks kaks suurvõistlust.

Õnneks on osapooled valmis koostööks. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) teatas kiiresti, et ROK-iga arutatakse potentsiaalset muudatust.

«Oleme on avatud suhtluses ROK-iga, et vajadusel leida MM-ile uue toimumisaeg,» seisis WA avalduses. «ROK-i sõnum on, et nad suhtlevad tihedalt kõigi alaliitudega. Kergejõustiku MM-i edasilükkamine 2022. aastasse pole samuti välistatud.»