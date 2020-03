Mehhiko rallilt puudunud Tommi Mäkinen pani end Tallinnasse karantiini

55-aastane Mäkinen haigestus Toyota teatel enne Mehhiko rallit grippi ega olnud märtsi keskel toimunud etapil kohapeal. Ralli ajal liikusid kuulujutud, et neljakordne maailmameister on koroonahaige, kuid Mäkineni sõnul olid need vaid spekulatsioonid.

«Umbes kaks kuud tagasi tabas mind gripp. Mehhiko ralli eel olin veel natuke haige ja samal ajal kerkis esile see koroonaviiruse jutt. Arvasin, et kõige parem on panna end Tallinnasse karantiini ja mitte Mehhikosse minna,» ütles Mäkinen, kes on nüüd paranenud.

Mäkineni sõnul pole ükski Toyota rallimeeskonna liige koroonaviirusesse nakatunud. «Kõik meie meeskonna liikmed, kes olid Mehhiko rallil, on kaks nädalat karantiinis. Teeme kõik, et koroonaviiruse levikut takistada,» sõnas soomlane.

MM-sarja korraldajad teatasid teisipäeval, et Portugali (21.-24. mai) ja Sardiinia (4.-7. juuni) rallid on edasi lükatud. Lisaks oli varasemalt teada, et edasi on lükatud ka aprilli lõpus kavas olnud Argentina ralli.

Mäkinen kinnitas, et Toyotas käib töö edasi. «Teeme kõik kaugtööd ja anname endast parima, kuid mõistagi on töömaht rallide edasilükkamiste tõttu vähenenud. Soovime, et olukord paraneks, sest tervis on kõige tähtsam,» rääkis Mäkinen.