WADA pöördumine sportlastele: testimine jätkub nii suures mahus kui võimalik

Koostöös WADA sportlaskomiteega koostati «korduma kippuvate küsimuste» dokument Q&A. Postimees avaldab kergejõustikuliidu koduleheküljel ilmunud WADA pöördumise täismahus.

Q&A (Questions and Answers) näol on tegemist täiendava infoga lisaks eile rahvuslikele antidopingorganisatsioonidele läkitatud juhistele.

WADA president Witold Banka sõnul on antidopingu valdkonnas hetkel esikohal eelkõige tervis, turvalisus ja sotsiaalne vastutus. Jätkates võitlust Covid-19 viirusega keskendutakse just sportlaste ning puhta spordi säilimise eest vastutavate inimeste tervisele. «WADA teab kui raskes situatsioonis me kõik oleme ja see mõjutab tohutult sportlaste treenimis- ja võistlemisvõimalusi, kuna ülemaailmselt rakendatakse karme ja piiravaid meetmeid.»

WADA sportlaskomitee esimees Ben Sandford kommenteeris, et rasketel aegadel peavad kõik panustama, tagamaks nii enda kui teiste turvalisuse. «Oleme sportlased, ent ennekõike inimesed. On tähtis, et kuulaksime oma riigijuhte ja järgiksime riiklikult kehtestatud nõudeid, et takistada viiruse levikut ja suuremat mõju ühiskonnale. Q&A dokumendist leiavad sportlased vastused paljudele murettekitavatele küsimustele, mida meilt on uuritud. Samas on sportlastel tähtis teada, et testimine jätkub ning on vajalik, et suudaksime toimivat süsteemi säilitada nii suures mahus kui võimalik. WADA jätkab vajalike lünkade täitmist ning probleemkohtade välja selgitamist ning nõustab antidopinguorganisatsioone nende tegevuses niipalju kui võimalik.»

Q&A dokument annab vastused järgmistele küsimustele:

– dopingutestimise jätkamine

– riskide ennetamine ja viiruse leviku takistamine

– sportlaste asukohateabe edastamine

– TUE ehk raviotstarbeline erand ja sellega seonduvad küsimused

– dopinguvastaste organisatsioonide töö ja tegevuse säilitamine

– testijatega seotud enamlevinud küsimused

Head sportlased!

SARS-CoV-2 (Covid-19) levik mõjutanud suuresti tervise- ja sotsiaalvaldkondi, pannes riike rakendama koheseid ja võimalikult efektiivseid erimeetmeid – eesmärgiks peatada viiruse levik ning pehmendamaks selle mõjusid ühiskonnale. Maailma Antidopinguagentuur (WADA) ja globaalne dopinguvastane kogukond on seadnud esikohale rahvatervise, turvalisuse ja sotsiaalse vastutuse, reguleerides oma igapäevategevust vähendades erinevaid dopingualaseid programme ja tegevusi, sh testimist ja koolitusi. Teadvustame, et selliste väga vajalike tegevuste piiramine mõjutab omakorda sportlasi ja teame, et olukord on raske just sportlaste jaoks, kes on teadmatuses tuleviku osas ja kelle tegevused ning treeningud on pausile pandud või miinimumini viidud tänu rangetele erimeetmetele. Lisaks on tühistatud paljud reisimis- ning võistlemisvõimalused.

Alljärgnevad küsimused ja vastused annavad ettekujutuse ja vastavad spetsiifilisematele küsimustele, mis sportlastel seoses antidopingualase tegevusega praeguses olukorras tekkida võivad. Kui vajate rohkem informatsiooni, palume pöörduda kas oma spordialaliidu või otse oma riigi antidopinguorganisatsiooni poole. Olukord on alles arenemisjärgus ja on oluline teada, et nii WADA kui dopinguvastane kogukond jätkab võitlemist ootamatustega mis puudutavad tervist ja puhast sporti.