Olümpiavõitja viitas, et koroonaviirus on Jumala kättemaks Venemaa tagakiusamise eest

Tõsi ta on, et venelasi on keelatud ainete tarvitamises meeletult süüdistatud ning rahvusvahelisel areenil seetõttu palju taga kiusatud. Vaid vähesed juhtumid näivad ebaõiglased, sest mõni aasta tagasi avastati meie idanaabrite juures riiklik dopingusüsteem.

Oleks Tokyo mängud tänavu toimunud, poleks Venemaa saanud seal oma lipu ja hümni all võistelda, vaid nende sportlased oleksid seal osalenud neutraalsete atleetidena. Täpselt nii nagu 2018. aastal Pyeongchangis.

Horkina leiab, et Tokyo edasilükkamine oli ainuõige otsus, mis annab Venemaale aega juriidiliselt kõik korda seada, tänu millele võiks riik olla järgmine aasta võistlustules nii nagu iga teinegi.

«Minu arvates juhtus see kõik, kuna Venemaad, sealhulgas meie sportlasi, on võimatu rünnata,» rääkis Horkina koroonakriisist ja olümpia edasilükkamisest väljaandele Sport-Express. «Meie hümnis ei laulda ilmaasjata, et Jumal hoiab meie maad.

Praegu räsib maailma sedavõrd tõsine ja surmav viirus ning minu hinnangul on see mingisugune Jumala kättemaks. Venemaa on valmis kõiki aitama, kuna me mõistame, et ühise asja nimel võitlemisest pole midagi paremat.»