Itaalia korvpallilegend koroonaepideemiast: noored pidasid ennast superinimesteks ega hoolinud sellest

«Iga uus päev on tragöödia. Sajad inimesed surevad, tuhanded haigestuvad ja sel pole otsa. Oleme kurbusest läbi nõretanud. Jumalale tänu, et mu perekond on veel terve, kuid olen pandeemia tõttu kaotanud juba kaks lähedast sõpra. Me ei tohtinud isegi minna neid ära saatma, olukord on väga raske,» lausus 70-aastane korvpallilegend.