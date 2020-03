Adamo: hooaja alguse tagasilöögid on mind ainult motiveerinud

«Minu esimene tähelepanek oleks, et 2020. aasta on olnud tõeliselt kummaline. Meil on õnnestunud ainult ühe etapiga korralikult maha saada ja selleks oli Monte Carlo. Rootsis olid teeolud pehmelt öeldes kirjeldamatud ja Mehhiko ralli jäi koroonapuhangu tõttu poolikuks.

Vaadates neile võistlustele tagasi, ei saa ma olla meie tulemustega rahul. Jah, Montes me küll võitsime, seega emotsionaalses plaanis peaksin olema õnnelik, kuid meie esitus oli seal kahvatu. Rootsiga polnud ma üldse rahul ja Mehhikos oli meil auto vastupidavusega probleeme, mis ärritas mind väga.

Need tagasilöögid on minu motivatsiooni aga ainult tõstnud ja peame oleme valmis keskendunult edasi töötama,» sõnas Adamo meeskonna kodulehele antud usutluses.

Millal WRC-sari jätkub, pole praegu teada, sest koroonaviiruse tõttu on edasi lükatud nii Argentina, Portugali kui ka Sardiinia võidukihutamised.

Lisaks jagas itaallane oma mõtteid koroonaviiruse ning Hyundai meeskonna praeguse töökorralduse kohta.

«Kõige tähtsam on, et meiega on kõik nii korras, kui sellises olukorras vähegi saab. Meie Saksamaal Bavarias asuv meeskonna keskus on juba nädal aega kinni olnud. Seetõttu oleme pidanud oma tegevusi piirama, aga astusime esimesi samme selle jaoks juba enne kriisi puhkemist,» sõnas Adamo.

«Meil on üle 250 töötaja 27 erinevast riigist. Tahtsime anda kõigile võimaluse koju jõuda enne, kui olukord halvemaks läheb. Astusime samme, et rakendada kodukontorit, samal ajal säilitades kogu inseneritöö. Üritame selles raskes olukorras hakkama saada, kuid praegu on maailmas suuremaidki muresid, kui mootorispordimeeskonna manageerimine,» lausus itaallane.