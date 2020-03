Endine Juventuse president kritiseerib Ronaldot

Ronaldo sõitis Portugali märtsi alguses, et olla toeks ootamatult insuldi saanud emale. Veidi pärast seda lahvatas Euroopas aga koroonapandeemia, mille peale teatas portuallane, et tema ei kavatse Itaaliasse tagasi pöörduda.

Gigli sõnul on see lubamatu. «Ta ütles, et läheb oma emale toeks, kuid praegu näeme ainult seda, kuidas ta päevitab basseini ääres. Juventuses läks samamoodi asi käest ära siis, kui Ronaldo lahkus. Kui sa teeb ühe sellise erandi, siis tahavad kõik mängijad koju minna. Sellist erandit poleks tohtinud teha. Kõik mängijad oleks pidanud jätma sundkarantiini,» leiab 75-aastane endine jurist.