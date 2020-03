VIDEO ⟩ Kelly Sildaru üleskutse: koroonaviirus võib meid varitseda igal pool

Kui praegu tundub, et koroonaviirusest tingitud eriolukord tekitas kooliõpilastele vaheaja, siis tegelikult see ju nii ei ole. Me kõik ikkagi õpime ja peaksime seda eriti pingsalt tegema selleks, et kui ühel hetkel eriolukord läbi, saaksime võimalikult normaalselt ja kiiresti jätkata oma tavapärast elu.