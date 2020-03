Elfyn Evans edukast aasta algusest: hooaja eel oleks selle vastu võtnud küll

Kolme võistluse järel püsib Evans teisel kohal, tiimikaaslasest Sebastien Ogier´st lahutab kaheksa punkti, Thierry Neuville jääb maha 12 silmaga. Varasemalt kahel korral MM-sarja viiendana lõpetanud waleslane on Toyota Yarisega suurepäraselt kohanenud.

«Muidugi tahaks esirinnas olla, see on alati eesmärk olnud. Ei saa öelda, et olen ootusi ületanud. Aga ilmselt oleksin selle hooaja eel vastu võtnud, eriti arvestades minu varasemat karjääri,» arutles Evans wrc.com-ile antud intervjuus.