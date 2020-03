VIDEO ⟩ Sten-Timmu Sokk kiitis Ühisliiga telesaates isa Tiitu

«Viis aastat hiljem naasin Eestisse. Hakkasin harjutama endast veidi vanemate poistega. Võib öelda, et siis algas minu korvpallurikarjäär. Väikese poisina on isa sinu jaoks kõige tavalisem inimene. Seda, kui hea mängija ta oli, hakkasin taipama alles 15-16-aastaselt. Isa oli mulle alati eeskujuks – ta oli väga õiglane ja tagasihoidlik.»

Võib lisada, et Venemaal mäletatakse siiani suurepäraselt, et Tiit Sokk tuli 1988. aastal NSV Liidu koondise koosseisus Souli olümpiavõitjaks.

Viis aastat tagasi esindas Sokk Venemaa Superliiga klubi Moskva Dinamo värve: «Enne Dinamoga liitumist olin mänginud Gruusias ja Rumeenias ning seetõttu välismaise keskkonnaga juba harjunud. See oli väga hea eluline ja sportlik kogemus. Nägin Venemaa korvpalli teistsugust külge, mis erines VTB Ühisliiga omast. Superliiga kõrge tase üllatas mind. Paljud noored andekad mängijad olid valmis arengus astuma järgmise sammu. Kogenud mehed aga teadsid väga hästi, kuidas mängida. Dinamo toonasest koosseisust mängivad VTB liigas lisaks minule praegu Truškin ja Zahharov. Venemaal on suur konkurents, kõik mängijad ei mahu VTB liigasse.»

Mis on Kalevi tänavuse hooaja edu saladus? «Meeskonnatöö. Üksteist hästi tundvad eestlased on palju koos mänginud. Püüame teha seda, mida treener ütleb, tema aga rõhutab, et korvpall on meeskonnamäng. Eestlased on alati olnud head meeskonnamängijad, meil pole viimasel 10-15 aastal olnud suuri tähti. Lisaks püüab Kalev värvata välismaalasi, kes maksimaalselt hästi sobivad meeskonna stiiliga,» selgitas Sokk.