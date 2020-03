Süüdistuse esitanud Wierer kitkub norralastega kana: te käitusite alatult ja ebasportlikult!

Intervjuus väljaandega OA Sport süüdistas Wierer, et Ingrid Landmark Tandrevold üritas teda jälitussõidu viimasel ringil blokeerida. «Ta sai Norra koondiselt infot, et olin tagant tulemas. Sain sellest aru, kuna oskan väga vähe norra keelt. Jõudsin talle järele ning Tandrevold üritas mind blokeerida.

Sain aru, et tegemist oli taktikalise manöövriga, kuid norralased üritasid ka minu suuskadele astuda. Selline käitumine valmistab suurt pettumust. Laskesuusatamine pole võistkondlik ala, rivaalide sõitu ei tohiks üritada rikkuda,» rääkis itaallanna.

Ta lõpetas jälitussõidu 11. kohal, olles täpselt Eckhoffi ja Tandrevoldi vahel. «Kui finišisse jõudsin, polnud ma kindel, kas võitsin üldarvestuse. Jooksin ringi ja küsisin seda kümne inimese käest, et kinnitust saada.»

Norra koondise mänedžer Per Arne Botnan kaitses Tandrevoldi ajalehe VG vahendusel, kinnitades, et Wiererit ei üritatud saboteerida. «Wiereri-suguse klassiga sportlane ei tohiks selliseid süüdistusi õhku visata,» pahandas Botnan. Tandrevold sõnas, et keegi ei üritanud kellegi võistlust rikkuda.