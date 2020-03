Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo: praegu on käsil suurim kriis alates II maailmasõjast

Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo sõnas, et on oma kolleegidega pidevalt ühenduses, üritades tormisel merel ellu jääda. «Ütlen neile, et peame paati sama suunas sikutama. Kui me seda ei tee, võivad nõrgemad surra,» vahendab itaallast ralliportaal Dirtfish.