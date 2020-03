SUUR LUGU ⟩ Liverpooli edu roheline saladus, mida paljud pidasid esialgu haledaks vabanduseks

sõsarklubiks: just sellest klubist on viimaste aastate jooksul liikunud Liverpooli sellised ässad nagu Virgil van Dijk, Sadio Mané, Dejan Lovren, Adam Lallana ja Nathaniel Clyne. Jürgen Klopp on Robertsiga pidevas ühenduses: sakslane tahab olla kindel, et Anfieldi väljaku omadused on täpselt sellised nagu vaja.

Peale selle töötab Roberts ka Liverpooli Melwoodi treeningukeskuses, kus ta saab aeg-ajalt Kloppilt ka eriülesandeid. Näiteks eelmise hooaja lõpus pidi ta väljaku mängueelse treeningu jaoks võimalikult kuivaks ja aeglaseks muutma, sest Klopp aimas ette, et võõrsilmäng Cardiffiga tuleb pidada just sellistes tingimustes. Täpselt nii ka läks – Cardiff otsustas koduväljakueelist kasutada ja väljakut mitte kasta, ent Liverpooli mängijad olid selleks valmis ja võitsid lõpuks 2:0.

Anfieldi muruväljak on täpselt samamoodi maailma tipptase nagu selle peal võitmatu mulje jätvad mängijad. Kaheksa soojus- ja niiskusandurit jälgivad pidevalt, et murul oleksid parimad võimalikud kasvutingimused, lisaks sellele kasutatakse 15 soojuslampi, millega liblede kasvule kaasa aidatakse. Tehnoloogia abil on areenimeistritel võimalik kontrollida nii temperatuuri kui õhuniiskust, et tagada võimalikult optimaalsed tingimused.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. FOTO: via www.imago-images.de/imago images/Colorsport

«Väljaku põhi koosneb kümne protsendi ulatuses mullast ja 90 protsendi ulatuses liivast,» selgitab Geoff Webb, Inglismaa areenimeistrite instituudi tegevjuht. «Isegi muruseemne taga peitub suur tehnoloogia – iga staadioni jaoks muundatakse seemet geneetiliselt, et see konkreetsete oludega võimalikult hästi klapiks.»

Maastikuarhitektid jalgpalliparadiisis

Suvel kolib Liverpooli esindusmeeskond uue hooaja ettevalmistuse alguseks senisest legendaarsest Melwoodi treeningukompleksist linna põhjaosas asuvasse Kirkby baasi, kus seni on treeninud klubi noormängijad. Melwood jäi Liverpooli ultramoodsale ja rohke abipersonaliga esindusmeeskonnale lihtsalt kitsaks, samuti soovis Klopp, et esindustiim harjutaks noortega samas paigas, et akadeemia mängijad neid sagedamini oma silmaga näeksid. See aga ei tähenda, et noored hakkavad A-rivistuse ruumides ringi tatsama – õigus esindusmeeskonna aladele pääseda tuleb välja teenida.

24 hektaril laiuma hakkav uus kompleks sisaldab muu hulgas 92 000 ruutmeetri suurust klubihoonet, kuid kogu suur plaan on juba saanud omajagu kriitikat seetõttu, et millegipärast ei ole Liverpool seal leidnud kohta naiskonnale, mis on viimastel aastatel meeste edu taustal paraku unarusse jäetud.

Vinge kompleksi juures oli Kloppil vaid üks probleem, mille lahendamiseks võeti appi maastikuarhitektid: nimelt leidis sakslane, et Kirkbys on väljakud liialt tuultele avatud. Say no more: klubi tellis uuringu, kuidas olukorda parandada, ning maastikuarhitektide abiga projekteeriti platside ümber metsatukad, mis suurema tuule kinni püüavad. Mõeldud on kõigele.

Allikad: Liverpool FC, The Athletic

Eraldi tööstusharu Areenimeistrite töö on Inglismaal au sees, kusjuures paljude madalamate liigade klubide juures tegutsevad inimesed selles ametis vabatahtlikuna – lihtsalt sellepärast, et see töö neile meeldib. Kuna Briti saarte ilm on talvekuudel teadupoolest heitlik, toob kaasa palju vihma ja aeg-ajalt ka külmakraade, peetakse sealseid areenimeistreid maailma parimateks – neil tuleb muruväljakuid kõige kiuste kogu talve jooksul mängukõlblikuna hoida. Kunstmuruga küll kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel eksperimenteeriti, kuid 1995. aastal keelas Inglismaa jalgpalliliit nende kasutamise liigamängudes ära. Hoolimata sellest, et viimase 25 aastaga on kunstmuruplatside kvaliteet tohutult paranenud, ei ole inglased tagasi vaadanud ja on selle asemel keskendunud muruväljakute kvaliteedi parandamisele: kui veel mõnikümmend aastat tagasi võis tavaliseks pidada olukorda, kus kõrgliigamäng peeti kas mudasel või kuivanud väljakul, siis tänapäeval on Premier League’is muruplatsid igal aastaajal erkrohelised. 2016. aasta EM-finaalturniiril Prantsusmaal paistsid Lille, Marseille’i ja Saint-Denis’ linna väljakud silma sellega, et need ei pidanud tugevatele vihmasadudele vastu. Inglased tegid suured silmad: te asute meile ju nii lähedal, kuidas te nende probleemidega tegelema pole harjunud? Pariisis toimunud finaalmatš kulges aga igati muretult – selle väljaku eest vastutas põhjaiirlane Jonathan Calderwood...