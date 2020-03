SUUR LUGU ⟩ Kellel on Premium liiga suurim koduväljakueelis?

Tabelit 1 (vaata altpoolt) uurides saame teada, et kuigi FC Levadia võiduprotsent koduväljakul (74,1) on vaadeldava perioodi kõige suurem, ei ole neil tegelikult väga olulist vahet, kas mängida kodus või võõrsil – kodus on nad võtnud 50,6 protsenti, võõrsil 49,4 protsenti kõikidest punktidest. On loogiline, et Eesti tipptiimide puhul on need kaks näitajat suhteliselt võrdsed, sest tabeli tagumise otsa meeskondade vastu võetakse üldjuhul võit ära nii kodus kui võõrsil. Nagu näha, on koduväljakueelis aga tunduvalt olulisem tabelis tavapäraselt teises pooles paiknevatele meeskondadele: mida tahapoole liikuda, seda suuremaks kipub minema kodus võetud punktide osakaal. Kõige märgilisem vahe on kodus ja võõrsil mängimisel FC Kuressaarel, kes võidab kodus hooaja jooksul keskmiselt 59,1 protsenti punktidest – nagu enne mainitud, oli see näitaja 2019. aastal aga lausa 78%. Ehk ongi saarlased kõige parema koduväljakueelisega meeskond Eesti tippvutis? Igatahes saab öelda, et nende meeskonna tulemusi mõjutab tõik, kas mängitakse kodus või võõrsil, kõige enam.

Kuressaare kõrval võtavad kodus oluliselt rohkem punkte ka Tallinna Kalev ja Viljandi Tulevik – sellest kolmikust on viljandlastel aga selgelt kõige parem kodune võiduprotsent. Seega võiks ehk öelda, et kui neid kaht parameetrit kõrvutada, võivad hoopis Tuleviku mehed rinna kummi ajada ja parima koduväljakueelisega uhkeldada. Kusjuures 2019. aastat eraldi võttes olid Viljandi näitajad aga hoopis kehvemate killast!

Meistriliiga mälestused: Lasnamäe heinamaa ja Pärnu uisuplats

Endiste ja praeguste Premium liiga palluritega vesteldes korduvad ikka ja jälle sarnased vastused: kõige ebamugavamateks võõrsilmängude paikadeks peetakse tunnetuslikult üldiselt Narvat ja Kuressaaret, eelkõige pikkade ja väsitavate bussisõitude, kuid osaliselt ka sealsete olude tõttu. Narva puhul tuuakse välja näiteks Fama kunstmurustaadioni väga väikesed riietusruumid, mis mängu eel ebamugavust tekitavad, Kuressaare kaubamärgiks on aga saanud tuul, mis sageli kodumeeskonda «eelistab». «Kui meie mängule tuleme, siis juba eeldame, et Kuressaare linnastaadionil puhub tugev tuul. Võõrsiltiimid aga tulevad kohale ja siis ahastavad, et tuul ei lase neil korralikult mängida,» sõnab üks endine FC Kuressaare pallur.

Huvitavatest seikadest koorub välja ka põnev juhus Lasnamäe Ajaxiga. «See oli veel siis, kui Ajax mängis meistriliigas: sõitsime mängule kohale ja avastasime platsiga tutvudes, et muru oli väljakul täiesti niitmata, vaat et kümne sentimeetri kõrgune! Ainult jooned olid niidetud. Aga mäng toimus!» Tänapäeval on Premium liiga juhendis kirjas, et väljaku muru peab olema niidetud ühtlaselt ja lible pikkus peab jääma vahemikku 20–40 millimeetrit.

«Kuigi nad pole vist kõrgliigas viimasel ajal mänginud, siis väga suur koduväljakueelis on näiteks Kiviõlil: sealse muruväljaku põhi on väga omapäraselt savine ja libe. Mäletan, et mängisime seal kunagi karikamängu ja meie võistkond oli suures hädas: kõik pidevalt koperdasid ja kukkusid, kodumeeskonnal ei olnud sellega aga probleeme,» meenutab teine Eesti endine tippmängija.

Mitu Jalkaga vestelnud pallurit tõdevad, et koduväljakueelise mõttes on suur vahe, kas ja kui palju meeskond oma koduplatsil igapäevaselt treenib. «Tean, et Pärnus oli hooaja alguses nii, et linnameeskond oli kogu ettevalmistusperioodi teinud trenni jäisel kunstmuruplatsil ning selle «uisutamisega» ära harjunud – kui esimestes voorudes sõitsid neile külla pealinna meeskonnad, kes treenisid sisehallis, siis neil oli seal päris keeruline. See koduväljakueelis oli aga päris ajutine, kuna kui ilmad soojaks läksid, siis oli hoopis pärnakatel endal keerulisem,» kõlab üks meenutu