Neuville kodus kööki ei kipu: võin laua ära katta ja pärast nõud masinasse panna

Ainus koht, kus Neuville vabatahtlikult juhthoovad kaasale annab, on köök. «Arvan, et olen viimase 15 aasta jooksul äkki kümme korda ise süüa teinud,» sõnab ta muheledes. «Monacos on väga lihtne midagi koju tellida, pealegi on mu pruut suurepärane kokk. Aga minult ta tõesti abi ei saa, vihkan isegi õuna koorimist. Küll võin ma laua ära katta ja pärast nõud masinasse panna.»