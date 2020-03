Koroonakriis pani M-Spordi töötama juba ülejärgmise aasta auto kallal

M-Spordi asutaja Malcolm Wilson ütles ralliportaalile DirtFish, et on saatnud enamiku oma 200-liikmelisest võistkonnast koju, et piirata Covid-19 levikut. «See olukord on kohutav, lihtsalt õudne. Aga me pole veel kedagi koondanud ja see oleks minu jaoks absoluutselt viimane abinõu. Minu jaoks on prioriteet minu töötajad. Inimesed, kes on koju läinud, on hetkel sundpuhkusel ja me oleme nendega kõigiga ühenduses,» selgitas Wilson hetkeolukorda.

«Me tahame, et need inimesed jõuaksid võimalikult kiiresti tööle tagasi. Kuid peamine probleem on selles, et me lihtsalt ei tea, millal see kõik lõppeb. M-Sport on globaalne ettevõte ja me teeme koostööd inimestega üle kogu maailma. Need on enneolematud ajad ja on tähtis, et hoolitseksime üksteise eest,» rääkis britt.

Wilsoni sõnul töötab hetkel nende Cockermouthi baasis hetkel 54 inimest. Lisaks veel hulk töötajaid, kes täidavad tööülesandeid kodust. «Ilmselgelt järgime kõiki valitsuse suuniseid. Aga sellist sotsiaalset distantseerumist ei ole varem nähtud. Meil on tehases inimeste jaoks nii palju ruumi, et see on nagu kummituslinn,» kirjeldas Wilson.

Igapäeva töö käib ettevõttes siiski edasi. «Sellise firma täielik sulgemine pole tegelikult võimalik. Meil on tööd R5-autode keredega ja teiste selliste asjadega. Kuid põhirõhk on nüüd 2022. aasta WRC-auto arendusel. Kui olukorrast midagi positiivset proovida otsida, siis praegune situatsioon annab meile võimaluse edasi liikuda 2022. aasta autoga ja seda me ka teeme,» avaldas Ott Tänaku endine tiimijuht.

M-Spordi rallimeeskonna pealik Richard Millener lisas: «Püüame jääda positiivseks. Oleme positiivsed inimesed ja vaatame, mida saame praegu tuleviku heaks ära teha. Nagu Malcolm ütles, on praegu tähelepanu keskmes 2022. aasta auto arendamine. Töötame ka Safari ralli suunas, kuid reaalsus on see, et me ei tea, millal jälle võistkonnaga kuskil väljas oleme.»