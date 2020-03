Lõppenud hooaja parim suusasprinter: hüppasin aknast alla, et treenima minna

«15-aastasena treenisime jõusaalis vähe. Mulle see ei meeldinud ja tahtsin rohkem jõudu teha. Seetõttu läksin kaugelt üle piiri. Selle tulemusena sattusin ületreeningusse ja sain vigastusi. Mind ümbritsenud inimesed soovitasid mul puhtata, aga ma ei järginud täielikult nende nõuandeid. Mäletan, et ühel õhtul põgenesin akna kaudu trenni, et keegi ei märkaks,» rääkis Svahn Rootsi rahvusringhäälingule (SVT).