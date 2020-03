Kriisi epitsentris elav Kirpu: rääkisin alguses, et tegemist on tavalise gripiga

Tere kõigile! Mina olen Erika Kirpu.

Olen Eesti vehkelmiskoonidise liige ning viimastel aastatel olen treeninud Itaalias Milanos, kus asun praegugi. Elame hetkel ajaloolisel ajal ning pean oluliseks jagada teiega oma kogemust. Siin Itaalias, eriti Milanos, on koroonaviiurse epitsenter. Kõigepealt tahan öelda, et kuulun nende inimeste hulka, kes alguses olid probleemi suhtes väga skeptilised. Rääkisin, et see on jama ja tegemist on tavalise gripiga ning ei uskunud, et sellest tuleb midagi tõsisemat. Me jätkasime treeningutega, reisisime ja osalesime võistlustel ning kõik tundus märkamatu.

Tunnetasin ohtu, kui olime võistlemas Budapestis ning kuulsime, mis toimub Lombardias. Olime kõik šokis. Kuidas pannakse kõik kinni? Kuidas saame koju? Mida teha? Mitme päeva pärast õnnestus meil Milanose naasta. Praeguseks olen juba kaks nädalat kodus istunud ning käinud vaid koeraga jalutamas. Jah - tänavatel pole rahvast, jah - linn on välja surnud, jah - linn on tühi, jah - istumine karantiinis, jah - me ei käi kuskil. See on nii tõsine ning see on kohutavalt igav. Samas on see meie igaühe vastutus. Saan aru, et seda on vaja teha. Sellepärast peame olema kõigeks valmis, sest see olukord on hetkel aktuaalne. Eestisse on see vaikselt jõudmas, kuid olukord võib süveneda.

Seepärast tuleb aru saada, et kõike võib juhtuda ning kodus püsimises pole midagi hullu. Seda tuleb võtta kui fakti ning peame võtma endale vastutuse, sest kõik ümbritsev saab alguse meist. Ma ka alguses mõtlesin, et see viirus ei saa mind kuidagi puudutada, et surmajuhtumid on ainult vanemaealiste seas ja nõrgema tervisega inimeste seas. Ma ei mõistnud, et võin ise olla viirusekandja ning seda ise kellelegi edasi anda. Kui mina ise põeksin seda kergelt, ei tähenda see, et keegi teine põeb seda sama kergelt läbi. Sellele tuleb mõelda."

Tuleb olla korralik: pesta käsi, vältima inimestega kontakti, mitte käima avalikes kohtades. See ei ole nali! Kui te ei muretse enda pärast, siis mõelge teistele. Peame aru saama, et selle probleemi lahendamise kiirus sõltub igaühest meist.

Olge terved, tegelege spordiga ning uskuge, et kõik saab korda.