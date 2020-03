Video ⟩ Sildaru pääses mööda maismaad Šveitsist Eestisse

Video alguses näitab Sildaru, kuidas ta pargis kui ka rennis trikke teeb ning paksu lume sees metsaradadel kihutab. «See oli meie viimane suusasõit Laaxis. Koroonaviirus on muutumas hullumeelseks. Ka mu kool Eestis on seetõttu kinni pandud. Aga meie asjad on autosse pakitud ja püüame tagasi koju pääseda. Eks näis, kuidas läheb,» räägib noorim Sildaru video alguses.

Varakult lõppenud hooajast on 13-aastasel poisil siiski kahju. «Tundub, et sel kevadel jääb suusatamine ära. See on halb, sest see on mu lemmik osa . Aga loodame, et saame üheskoos sellest viirusest jagu.»