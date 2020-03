Arstide ühislaul ajas Jürgen Kloppi nutma

«Mulle saadeti video, kus intensiivraviosakonnas olevad arstid hakkasid üheskoos «You'll Never Walk Alone»'i laulma. Seda nähes, hakkasin kohe nutma,» vahendab ESPN sakslase sõnu. «See oli midagi täiesti uskumatut. See näitab, et inimesed ei käi seal mitte ainult tööl, vaid neil on ka hea süda.»