Magnus Kirt: olen terve, ühtegi tagasilööki pole olnud

Mullu sügisel MMil õlga vigastanud odaviskaja Magnus Kirt on juba varemgi viisakalt vihjanud, et Tokyo olümpia edasilükkamine ühildus tema (taastumis)plaanidega väga hästi. Nüüd julges tõrvalane ka välja öelda, et on õlavigastuse seljatanud.