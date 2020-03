Maicel Uibo elust Floridas: liha pole poolteist nädalat poes olnud

«Järgmist võistlust praegu silmapiiril pole, mis teeb igapäevaelus asjad vähe keerulisemaks,» tunnistas Uibo saates «Hommik Anuga».

«Natukene liigutame [abikaasaga] ja üritame midagi teha, kuna kogu hooaega veel tühistatud pole. Vaatame, mis edasi toimub, sest muutusi tuleb iga päevaga päris palju,» sõnas eestlane, kes peab ennast vormis hoidma nelja seina vahel. «Väga palju kusagil ringi liikuda pole. Arvan, et suures plaanis on enamik maailmas see pilt praegu sama.»

Milline näeb eriolukord välja Uibode koduosariigis Floridas? «Praeguse hetkeks peaks Orlandos kõik mittevajalikud asutused just kinni minema: lahti jäävad vaid toidupoed ja haiglad. Aga näiteks Disney World ja muud teemapargid on juba nädalake kinni olnud,» sõnas eestlane.

Poodideski on mitmevõistleja sõnul pilt samasugune nagu Eestiski: «Päeva lõpuks on siin päris tühi seis riiulitel ja mõningaid asju pole viimased nädala-poolteist üldse saada olnud. Näiteks kana ja hakkaliha on kogu aeg läinud, lisaks veel vetsupaber, paberkäterätikud ja desifitseerimisvahendid.»

Kuna kana on sportlaste toidulaual igapäevane nähtus varusid Uibod seda koju igaks juhuks ette. «Kuna teadsime, et selline ostuhullus võib tulla, siis kogusime sügavkülma liha. Arvan, et olime päris okeilt selleks valmis,» leiab Uibo, kes veedaks ideaalmaailmas koroonakarantiini mõistagi koduses Eestis.