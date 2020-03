Tänaku meeskonnakaaslane: Ogier võtab tänavu asju teistmoodi, tiitlilahing tuleb väga põnev

Maailmas leviv koroonaviirus on andnud karmi hoobi spordile, sealhulgas autorallile. Hooaja kolm esimest etappi (Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko) on küll toimunud, kuid Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid on just nimelt koroonaviiruse tõttu edasi lükatud.

Mehhiko ralli toimus lühendatud kujul ehk ühel võistluspäeval kruusatolmu ei nähtud ja rallisõitjad said planeeritust varem koju. Ogier ütles, et Mehhiko rallit poleks tohtinud üldse toimuda. Sordo kommenteeris seda väljandele AS niimoodi: «Sel hetkel Mehhikos nakatunuid peaaegu polnud ja sealsete inimeste ja ralli vahel paanikat polnud. Ma ei tea, kas ralli oleks pidanud toimuma või mitte, aga siis probleeme polnud.»