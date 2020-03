Kane andis lahkumisjuttudele hoogu juurde

«Tahan meeskonnaga võita tiitleid,» teatas 26-aastane Kane, kes on kogu profikarjääri kuulunud Tottenhami hingekirja, kuid pole sisuliselt mitte midagi saavutanud. «Ma armastan Spursi, olen alati armastanud. Ma ei tunne, et areneksime meeskonnana või liiguksime õiges suunas. Olen ambitsioonikas mängija ja tahan saada parimaks,» lisas Kane Instagrami otseülekande vahendusel.

Inglismaa meedia teatel on Kane’i teenetest huvitatud Itaalia gigant Torino Juventus ja Hispaania hiid Madridi Real. «Muidugi tahan võita. Tahan meeskonnaga midagi saavutada. Tahan seda teha pigem varem kui hiljem. Meil on viimastel aastatel olnud suurepärane meeskond, kuid kahjuks me pole ühel või teisel põhjusel midagi saavutanud. Vaatame, kuidas asjad edasi lähevad,» lausus Kane.