Saaremaa VK president: me pole veel püssi põõsasse visanud, vastuseta küsimusi on liiga palju

«Et püss oleks põõsasse visatud, sellest on vara rääkida,» märkis Alt leheküljel saaremaasport.ee . «Täna me kindlasti veel mingeid otsuseid ei tee, need jäävad maisse või juunisse. Tahaks vaadata tulevikku optimistlikult, aga paraku tuleb lähtuda reaalsusest. Vastuseta küsimusi on hetkel liiga palju. Keegi ei tea, kuidas läheb meie klubi sponsoritel, mis saab olema liigaga ja mis tasemel see üldse toimima hakkab.»

Küsimusele, kui suur on võimalus, et Saaremaa Võrkpalliklubi lõpetab tegevuse, jättis Alt vastamata, kuid märkis, et saab ka lihtsalt aasta vahele jätta. «Samas anname endale aru, et Saaremaa rahvale läheb meie meeskond ja võrkpall korda ning see on klubi juhtkonnale mõjus argument otsuste tegemisel,» lausus president.