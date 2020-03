Eesti tipud lunastasid esimestena pääsme finaalturniirile, nende laupäevad on nüüd pingevabad

FIFAt esimest korda viieaastaselt mänginud Heinola on Eesti e-vutimaastikul tuntud kuju, olles mitu aastat kuulunud Maarjamaa tippu. «Tõsisemalt hakkasin tegelema FIFA 17ga, kui sinna tuli Weekend League,» ütles enamasti Playstationil väravaid jahtiv tallinlane, kes on triumfeerinud näiteks MängudeÖÖ-l ja hooajal 2017/18 Eesti Virtuaalapallurite võistluse üldarvestuses.

Weekend League on FIFA kõige konkurentsitihedam mänguviis, kus kümnetel tuhandetel osalejatel tuleb reede hommikust esmaspäeva hommikuni pidada 30 kohtumist. Mida rohkem matše võidetakse, seda parem on lõppkoht ja auhind. Heinola sõnul jõudis ta FIFA 19s mõnikord saja parema hulka ning see kuulub tema mängurikarjääri tippsaavutuste hulka.

Erinevad nägemused muruvuti ja FIFA seosest

«Nüüd saan järgnevad laupäevad rahulikult veeta,» viitab Heinola, et 2. maini on iga nädala laupäeval kavas kuus kvalifikatsiooniturniiri, millele võivad koroonakriisi jahenedes lisanduda ka seitsmes ja kaheksas. «Pingelisi mänge oli kaks: nii veerand- kui ka poolfinaalis võitsin kuldse väravaga.»

«Online on kordades mugavam,» ütleb Kool. «Koha peal publiku ees võõras keskkonnas mängimine on kindlasti erinev.» Heinola eelistab aga LAN-turniire, kus puldiklõbistajad on ühes kohas koos. «Siis on näha, kellel peab närv paremini vastu ja kellel mitte.»